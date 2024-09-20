"Русснефть" в I полугодии снизила добычу нефти на 8,8%, до 3 млн т

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ПАО НК "Русснефть" в первом полугодии 2024 года добыло 2,991 млн тонн нефти, сообщается в отчете эмитента.

"По отношению к первому полугодию 2023 года выполнение по добыче нефти составляет 91,2%, что объясняется изменением производственной программы в 2024 году и меньшей входной добычей. За счет проведения мероприятий на базовом фонде и реализации программы ППД (повышения пластового давления - ИФ) темп падения базовой добычи в первом полугодии 2024 года составляет 13,1%, что на 5,8 п.п. меньше темпа падения первого полугодия 2023 года", - отмечает компания.

Представитель "Русснефти" пояснил "Интерфаксу", что снижение нефтедобычи главным образом обусловлено обязательствами России по сокращению нефтепроизводства в рамках сделки ОПЕК+.

За отчетный период компания добыла 144 млн кубометров (+8,3%) газа и 85 млн кубометров (-9,1%) попутного нефтяного газа.

Среднесуточная добыча нефти на месторождениях Западно-Сибирской группы составила 13,23 тыс. тонн (-9,4% к I полугодию 2023г), Поволжской группы - 2,79 тыс. тонн (-6,6%), Центрально-Сибирской - 411 тонн (-23%).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года "Русснефть" получила 38,481 млрд рублей чистой прибыли, что в 13,2 раза превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка увеличилась на 60%, до 147,26 млрд рублей, при более низких темпах увеличения себестоимости - на 41,2%, до 100,08 млрд рублей.

"Рост выручки обусловлен ростом средних валютных цен на нефть (Urals - $69,1/баррель против $52,5/баррель), на фоне ослабления курса рубля (+18%), при сокращении объема реализации собственной нефти (-289 тысяч тонн или -9%) и объема перепродаж (-44 тысячи тонн или -25%)", - говорится в отчете эмитента.

Среди факторов увеличения прибыли компания называет рост EBITDA (рост с 18,92 млрд рублей в I полугодии 2023г до 37,34 млрд рублей), изменение стоимости производных инструментов (+10,3 млрд рублей), увеличение финансовых доходов (+8 млрд рублей), сокращение амортизации при переходе на российский классификатор оценки запасов нефти (+5,5 млрд рублей), финансовый результат от прекращения участия в отдельных компаниях группы (+2,3 млрд рублей). Отрицательные курсовые разницы принесли убыток в 5,5 млрд рублей.

Капитальные затраты "Русснефти" в первом полугодии 2024 года составили 14,2 млрд рублей, что в 1,7 раза превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. Компания напоминает, что рост финансирования капитальных затрат на 71% предусмотрен утвержденной инвестиционной программой.