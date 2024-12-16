"Русснефть" в 2024 году сократит добычу нефти на 5,3% до 6,09 млн тонн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Русснефть" в 2024 году добудет 6,092 млн тонн нефти, сообщил корпоративному изданию вице-президент компании Александр Малышев.

"В 2024 году добыча нефти составила 6092 тысячи тонн (100,1% плана), дополнительно к плану добыто 2 тысячи тонн нефти. Добыто 2,003 млрд куб. м газа. Контрактные обязательства по поставке газа внешним контрагентам реализованы в полном объеме. Уровень утилизации ПНГ составляет 97,12%", - заявил он.

В 2023 году компания добыла 6,43 млн тонн нефти и 2,11 млрд куб. м газа. Таким образом, в 2024 году показатели снизились на 5,3% и на 5,1% соответственно. Ранее представитель "Русснефти" пояснил "Интерфаксу", что снижение нефтедобычи главным образом обусловлено обязательствами России по сокращению нефтепроизводства в рамках сделки ОПЕК+.

Компания в 2024 году ввела 110 новых нефтяных скважин, давших свыше 566 тысяч тонн нефти. Суммарная проходка по пробуренным скважинам составила 357 748 метров.

"Выполнено 398 ГТМ (геолого-технических мероприятий - ИФ) на переходящем фонде скважин с дополнительной добычей нефти более 335 тысяч тонн, при этом средний прирост дебита нефти на одну скважину на 19% превысил показатель бизнес-плана. Проведено 847 операций ГРП (гидроразрыва пласта - ИФ) на 105 скважинах с общей массой расклинивающего агента более 53 тысяч тонн", - отмечает Малышев.

Он напомнил, что в 2024 году компания приступила к полномасштабному разбуриванию и вводу в разработку Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. По результатам опытно-промышленных работ при освоении скважин, пробуренных на викуловскую свиту, внедрены различные варианты компоновок заканчивания и методов освоения, позволившие обеспечить максимальную продуктивность. За год успешно выполнены работы на 25 горизонтальных скважинах по спуску хвостовиков диаметром 114 мм, добыча нефти на месторождении за год превысит 177 тысяч тонн.

"В 2025 году планируется увеличить темп разбуривания Восточно-Каменного месторождения. На объект прибудут дополнительно две буровые бригады, будут привлечены к работам эшелонный и мобильный буровые станки. За следующий год на участке недр намечено завершить строительством 51 эксплуатационную скважину с общей проходкой 160 500 м", - добавил Малышев.

Также вице-президент "Русснефти" отметил мероприятия по снижению операционных затрат, давшие возможность продолжить эксплуатацию наиболее рентабельных скважин на месторождениях Томского филиала. По итогам года показатель добычи нефти там ожидается свыше 145 тысяч тонн.