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РФ в августе существенно нарастила поставки продукции свиноводства в Китай

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - РФ в августе поставила в Китай продукции свиноводства на $11,3 млн. Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Этот показатель составляет почти половину от общих поставок в текущем году (на $23,8 млн) и почти на 18% больше, чем в июле ($9,6 млн). РФ начала экспортировать продукцию свиноводства в марте, первые партии достигли китайского рынка в апреле.

В августе РФ заняла 6 место среди 17 поставщиков свинины на китайский рынок, обогнав США и Канаду. Наибольшие объемы пришлись на Испанию ($48,9 млн), Бразилию ($37,8 млн), Данию ($16,7 млн), Нидерланды ($15,2 млн), Францию ($11,7 млн). Поставки из Канады составили $8,8 млн, из США - $8,2 млн.

Как сообщалось, право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым поставщиком стал "Мираторг".

Как сообщал на этой неделе журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, к 12 сентября экспорт продукции свиноводства в Китай составил 27 тыс. тонн, из которых 16 тыс. тонн свинина и 11 тыс. тонн – субпродукты. Он не исключил расширения списка российских поставщиков по итогам осеннего саммита БРИКС.

По оценке Национального союза свиноводов, по итогам года поставки могут составить до 50-60 тыс. тонн. Союз также рассчитывает, что российская свинина за несколько лет сможет занять до 10% импорта в Китай.

По данным Росстата, в августе сельхозорганизации произвели 470,4 тыс. тонн свиней, что практически соответствует показателю августа прошлого года (470,9 тыс. тонн). За 8 месяцев производство выросло на 6,1% до 3,86 млн тонн с 3,646 млн тонн годом ранее.

В 2023 году сельхозпредприятия РФ произвели 5,6 млн тонн свиней (в живом весе, на убой), что на 6,1% больше, чем в 2022 году.

Китай Мираторг Тамбовский бекон ГК "Русагро" Великолукский мясокомбинат Россельхознадзор
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