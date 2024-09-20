Китай в августе на четверть увеличил закупки российской нефти

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе изменил структуру нефтяного импорта, отдав предпочтение тем поставкам, на которые распространяются дисконты.

В частности, по данным Главного таможенного управления КНР, поставки из России выросли к июлю на 25,6%, до 2,21 млн б/с, что соответствует 9,37 млн тонн за месяц. Расходы Пекина на российскую нефть в прошлом месяце составили $5,39 млрд.

Вторым по объему поставщиком нефти стала Малайзия, нарастившая экспорт в КНР к июлю на 21,2%, почти до 1,77 млн б/с, что соответствует 7,5 млн тонн за месяц. Отраслевые аналитики традиционно считают, что Малайзия является промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы. Затраты Китая на эти поставки в августе составили $4 млрд.

Ирак в прошлом месяце увеличил экспорт в Китай на 43,1%, до 1,56 млн б/с. В абсолютном выражении это соответствует 6,61 млн тонн при расходах за них в $3,3 млрд.

Саудовская Аравия, в свою очередь, снизила экспорт в Китай на 17,4%, до 1,25 млн б/с. Это соответствует 5,3 млн тонн за месяц, которые обошлись Пекину в $3,3 млрд.

Как сообщалось, среднесуточный объем импорта нефти в Китай в августе составил 11,56 млн б/с, что является наивысшим месячным показателем в 2024 году. В абсолютном выражении КНР в августе импортировала 49,1 млн тонн нефти против 42,34 млн тонн в июле, а также против 52,804 млн тонн в августе 2023 года.