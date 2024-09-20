ConocoPhillips и Uniper продлили контракт на поставку газа на северо-запад Европы в течение 10 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Энергетическая компания Uniper и американская нефтяная компания ConocoPhillips продлили сотрудничество в поставках природного газа на крупные рынки Северо-Западной Европы в течение 10 лет. Как сообщается в пресс-релизе Uniper, американская компания поставит до 10 млрд кубометров природного газа.

ConocoPhillips будет осуществлять поставки, используя свой существующий газовый трубопровод в Европе. Uniper отмечает, что соглашение укрепит диверсифицированный газовый портфель и позиции ConocoPhillips, способствуя обеспечению энергетической безопасности.

Uniper продолжает диверсифицировать свои газовые поставки, интегрируя в портфель "зеленые" газы, такие как водород и биометан, что способствует постепенной декарбонизации и стратегии компании стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

Uniper – международная энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе, ведет деятельность в более чем 40 странах. Компания производит электроэнергию в Европе, занимается глобальной торговлей энергоносителей и имеет обширный газовый портфель, закупая его, включая сжиженный природный газ (СПГ), на мировых рынках. Компания владеет и управляет газовыми хранилищами общей емкостью более 7 млрд кубометров.

ConocoPhillips является одной из крупнейших американских компаний, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти, битума, природного газа, газоконденсатных жидкостей и СПГ по всему миру. Доказанные запасы нефти по итогам 2023 года составляют 6,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента.