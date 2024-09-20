Поиск

ConocoPhillips и Uniper продлили контракт на поставку газа на северо-запад Европы в течение 10 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Энергетическая компания Uniper и американская нефтяная компания ConocoPhillips продлили сотрудничество в поставках природного газа на крупные рынки Северо-Западной Европы в течение 10 лет. Как сообщается в пресс-релизе Uniper, американская компания поставит до 10 млрд кубометров природного газа.

ConocoPhillips будет осуществлять поставки, используя свой существующий газовый трубопровод в Европе. Uniper отмечает, что соглашение укрепит диверсифицированный газовый портфель и позиции ConocoPhillips, способствуя обеспечению энергетической безопасности.

Uniper продолжает диверсифицировать свои газовые поставки, интегрируя в портфель "зеленые" газы, такие как водород и биометан, что способствует постепенной декарбонизации и стратегии компании стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

Uniper – международная энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе, ведет деятельность в более чем 40 странах. Компания производит электроэнергию в Европе, занимается глобальной торговлей энергоносителей и имеет обширный газовый портфель, закупая его, включая сжиженный природный газ (СПГ), на мировых рынках. Компания владеет и управляет газовыми хранилищами общей емкостью более 7 млрд кубометров.

ConocoPhillips является одной из крупнейших американских компаний, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и продажей нефти, битума, природного газа, газоконденсатных жидкостей и СПГ по всему миру. Доказанные запасы нефти по итогам 2023 года составляют 6,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Uniper ConocoPhillips
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

Россия в июле поставила в Китай максимальный объем СПГ за последние 12 месяцев

Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро

Акции Mercedes падают на 7% после ухудшения годового прогноза

Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

Банки РФ не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%

ВТБ увеличил первый взнос по "Семейной ипотеке" до 50,1%

Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" возобновил работу после землетрясений

"Яндекс" ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд"

"Яндекс" ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд"

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });