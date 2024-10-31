ConocoPhillips в III квартале снизила выручку на 8%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips в третьем квартале уменьшила чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы рынка.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании снизилась до $2,06 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, с $2,8 млрд, или $2,32 на акцию, годом ранее.

Скорректированный показатель составил $1,78 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали $1,65.

Выручка сократилась до $13,6 млрд с $14,87 млрд. Эксперты в среднем ожидали $14 млрд.

Conoco сообщила, что объем добычи в третьем квартале вырос до 1,917 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,806 млн б.н.э./с годом ранее. Показатель превзошел консенсус-прогноз на уровне 1,89 млн б.н.э./с.

В четвертом квартале компания ожидает добычу на уровне 1,99-2,03 млн б.н.э./с при прогнозе рынка в 1,998 млн б.н.э./с.

Нефтепроизводитель также повысил квартальные дивиденды на 34% - до $0,78 на акцию, отмечается в его сообщении. Выплаты состоятся 2 декабря, реестр акционеров закрывается 11 ноября.

Кроме того, компания увеличила действующую программу обратного выкупа акций на сумму до $20 млрд и по-прежнему рассчитывает закрыть сделку по покупке конкурирующей Marathon Oil в этом квартале. При этом синергетический эффект от транзакции существенно превысит изначально ожидавшиеся $500 млн, полагает Conoco.