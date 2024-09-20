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Trafigura назначит CEO руководителя газового сегмента Холтума

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Trafigura, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, готовится объявить на следующей неделе о назначении Ричарда Холтума главным исполнительным директором, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Холтум - бывший офицер британских вооруженных сил. В 2014 году он перешел в Trafigura из Glencore, а сейчас возглавляет сегмент газа, электроэнергии и ВИЭ.

На посту CEO он сменит Джереми Вейра, руководившего компанией на протяжении десяти лет. По данным одного из источников газеты, Вейр останется председателем совета директоров, однако из названия должности исчезнет слово "исполнительный".

Glencore Trafigura Ричард Холтум Великобритания Джереми Вейр
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