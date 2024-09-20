Trafigura назначит CEO руководителя газового сегмента Холтума

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Trafigura, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, готовится объявить на следующей неделе о назначении Ричарда Холтума главным исполнительным директором, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Холтум - бывший офицер британских вооруженных сил. В 2014 году он перешел в Trafigura из Glencore, а сейчас возглавляет сегмент газа, электроэнергии и ВИЭ.

На посту CEO он сменит Джереми Вейра, руководившего компанией на протяжении десяти лет. По данным одного из источников газеты, Вейр останется председателем совета директоров, однако из названия должности исчезнет слово "исполнительный".