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Ричард Холтум возглавит Trafigura в начале 2025 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Trafigura, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, объявила о назначении Ричарда Холтума главным исполнительным директором.

Холтум, бывший офицер британских вооруженных сил, вступит в должность 1 января 2025 года. В 2014 году он перешел в Trafigura из Glencore, а сейчас возглавляет сегмент газа, электроэнергии и ВИЭ. Новым главой сегмента станет Игорь Марин, ныне руководящий трейдинговыми операциями в сфере энергетики.

На посту CEO Холтум сменит Джереми Вейра, руководившего компанией на протяжении десяти лет. Вейр останется председателем совета директоров компании.

Glencore Trafigura Ричард Холтум Игорь Марин Джереми Вейр
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