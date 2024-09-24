Ричард Холтум возглавит Trafigura в начале 2025 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Trafigura, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, объявила о назначении Ричарда Холтума главным исполнительным директором.

Холтум, бывший офицер британских вооруженных сил, вступит в должность 1 января 2025 года. В 2014 году он перешел в Trafigura из Glencore, а сейчас возглавляет сегмент газа, электроэнергии и ВИЭ. Новым главой сегмента станет Игорь Марин, ныне руководящий трейдинговыми операциями в сфере энергетики.

На посту CEO Холтум сменит Джереми Вейра, руководившего компанией на протяжении десяти лет. Вейр останется председателем совета директоров компании.