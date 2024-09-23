Основной акционер ТГК-14 продаст до 20% компании в рамках SPO на "Мосбирже"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-14" объявило о проведении SPO на "Московской бирже", в рамках которого его основной акционер, АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), продаст до 20% компании.

Сейчас ДУК владеет 85,5% ТГК-14.

Цена размещения в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок продлится с 23 сентября по 3 октября, но может быть завершен досрочно по решению акционера, сообщила ТГК-14.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед ТГК-14.

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства lock-up на 180 дней.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем был назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".