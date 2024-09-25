ТГК-14 профинансирует более 60% капвложений в 2024 году за счет погашения долга акционером

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-14" планирует в 2024 году покрыть почти 63% расходов на инвестиционную деятельность за счет средств, которые его акционер - АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК) - привлечет по итогам SPO и направит на погашение долга перед компанией.

Из презентации к SPO, размещенной на сайте ТГК-14, следует, что в текущем году основным источником (62,8%) фондирования в объеме 3,2 млрд рублей должно стать вторичное размещение акций, о котором компания объявила во вторник. Еще 37,2% - привлечение ресурсов за счет тарифов.

В последующие годы ТГК-14 намерена обеспечивать свою основную деятельность за счет тарифных источников и банковских кредитов, постепенно увеличивая долю заемных средств с 40,9% в 2025 году до 77,9% - в 2027 году.

Объем капитальных вложений в инвестиционную программу за 2024-2027 годы составит примерно 17,6 млрд рублей. В структуре расходов подключение к тепловым сетям, проекты модернизации тепловой генерации в рамках КОММод, новые мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-2, отдельным сегментом идет переход Читы на модель ценовой зоны теплоснабжения.

Долг ДУК перед ТГК-14 связан с кредитом, привлеченном компанией в Промсвязьбанке.

ТГК-14 в соответствии с договором поручительства, заключенным в августе 2022 года между нею и Промсвязьбанком, погасила 3,2 млрд рублей долга. ДУК частично погасила задолженность перед ТГК-14 в размере 697,5 млн рублей. Остаток задолженности АО "ДУК" перед ПАО "ТГК-14" по данным на 31 января текущего года составлял 2,5 млрд рублей.

ТГК-14 23 сентября объявила о проведении SPO на "Московской бирже", в рамках которого ДУК продаст до 20% компании. Доля ДУК в капитале ТГК-14 сейчас составляет 85,5%.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед ТГК-14.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 120,77 Гкал/ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем был назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18% - до 16,9 млрд рублей, EBITDA - на 55% (до 3,0 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд рублей.