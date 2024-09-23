Страховщики ДМС прогнозируют медицинскую инфляцию на уровне 11,2% по итогам 2024 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие страховщики, работающие по программам добровольного медицинского страхования , прогнозируют медицинскую инфляцию по итогам 2024 года на уровне 11,2%, сообщил страховой брокер Remind на основании проведенного опроса.

В опросе участвовали 12 ведущих страховщиков ДМС, их совокупная доля рынка в премиях по ДМС превысила 90% за I полугодие этого года.

Как показал опрос, прогноз мединфляции по итогам 2024 года страховщиками ДМС был скорректирован в сторону повышения. В ходе аналогичного опроса, проведенного в I квартале этого года, крупнейшие страховщики ДМС предполагали, что уровень медицинской инфляции к концу этого года составит 10,7%.

При этом ожидания участников опроса по мединфляции в 2025 году пока остаются в пределах 11,5-11,8%.

В 2023 году, уточнил "Интерфаксу" представитель брокера, медицинская инфляция была на уровне 10% - такую оценку дали ведущие страховщики ДМС в ходе опроса по итогам минувшего года.

Анализ портфеля по корпоративному ДМС страхового брокера показал во втором квартале 2024 года прирост численности застрахованных по корпоративным программам ДМС на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также двузначный процент роста размещенной премии.

Данные регулятора по корпоративному медицинскому страхованию за I полугодие 2024 года демонстрируют схожие тенденции по росту рынка ДМС в России, с приростом показателя премий на уровне 30,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Охват программами ДМС корпоративных страхователей постоянно расширяется, отмечает Remind.

"Еще пять-семь лет назад программы ДМС были в основном привилегией крупного бизнеса, отдельных отраслей с высокой конкуренцией за таланты и офисных сотрудников. Сейчас же ДМС постепенно становится доступным и востребованным широким кругом работодателей, а "синие воротнички", работники колл-центров, продавцы включаются в программы наравне с другими категориями персонала. Больше года отмечается рост спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Дефицит на рынке труда дополнительно актуализирует ценность и значимость ДМС в социальном пакете, появление новых продуктов на базе цифровых решений дает страховщикам возможность предлагать варианты даже под небольшой стартовый бюджет", - констатировала заместитель гендиректора Remind Светлана Певнева.

В целом страховщики ДМС "не отмечают серьезных изменений по динамике обращаемости во втором квартале 2024 года", показал опрос.

Застрахованные по программам ДМС сотрудники стали лучше разбираться в программах ДМС, отмечает брокер. Все чаще возникают запросы на раннее выявление и предупреждение заболеваний (медицинские чекапы).

"Отдельные страховщики в ходе опроса отмечали тенденции роста заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID", - сообщает Remind.