Банки РФ в августе нарастили прибыль на 42% м/м, благодаря валютной переоценке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора РФ в августе за вычетом 18 млрд рублей дивидендов от дочерних банков составила 435 млрд рублей, что на 42% выше результата июля. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (около 130 млрд руб. против 16 млрд руб. в июле), вызванной снижением курса рубля к евро и доллару (на 7% и 5% в августе по сравнению с 0,9 и 0,7% в июле).

При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро (на 4 и 6% соответственно), пояснили в ЦБ.

Основная прибыль немного сократилась (до 257 млрд руб. с 264 млрд руб.) из-за роста отчислений в резервы на 35 млрд руб., прежде всего по корпоративным кредитам.

При этом на фоне активного кредитования чистые процентные доходы увеличились на 26 млрд руб.

Количество прибыльных банков выросло до 261 с 250 в июле, а их доля от общего числа банков – до около 82% с 79%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.