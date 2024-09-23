Банк России отметил ускорение роста ипотеки в августе до 0,9%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в августе 2024 года ускорили темпы роста ипотеки до 0,9% с 0,7% в июле, говорится в обзоре Банка России "О развитии банковского сектора".

Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6%, примерно до 196 млрд рублей со 185 млрд рублей в июле. При этом доля "Семейной ипотеки" ожидаемо выросла до 90% c 40% в июле.

Выдачи "IT-ипотеки" практически остановились после ужесточения условий программы и требований к заемщикам, в августе они составили примерно 2 млрд руб. после около 30 млрд рублей в июле.

Рыночная ипотека выросла на 6%, примерно до 180 млрд рублей со 170 млрд рублей в июле. Вероятно, заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку на первые 1-5 лет за счет завышения стоимости квартиры, отмечает ЦБ.

Потребительское кредитование в августе незначительно замедлилось до 1,3% с 1,4% в июле (после роста на 2% в мае-июне). Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт.

При этом на протяжении 2024 года ускорялись выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. До 2023 года их доля была не более 1%, однако в текущем году она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины выданных кредитов, говорится в обзоре.

Доля проблемных кредитов в июле (данные за август регулятор публикует позднее) в корпоративном сегменте сократилась на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 4,8%, на фоне быстрого роста портфеля.

Доля проблемных розничных ссуд в июле выросла на 0,1 п.п. в связи с тем, что кредиты, выданные по высоким ставкам в период бурного роста розничного кредитования (март-сентябрь 2023 года), постепенно вызревают. Доля проблемных кредитов в сегменте необеспеченных потребительских кредитов увеличилась также на 0,1 п.п., до 7,7%, а ипотечных - на 0,03 п.п., до 0,7%.

Проблемные корпоративные кредиты на начало августа покрыты индивидуальными резервами на 76%, общими на - 122% (аналогично уровню начала июля), а розничные кредиты - на 91% и 136% соответственно (91% и 138% на начало июля).