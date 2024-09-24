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ЦБ Китая снижает ряд ставок в рамках масштабной программы стимулирования экономики

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявил ряд мер стимулирования экономики.

В частности, глава регулятора Пань Гуншэн в ходе брифинга сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд).

В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн. Средневзвешенная норма находится на низшем уровне как минимум с 2020 года - 6,6%, отмечает Bloomberg.

Глава регулятора также заявил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых. По его словам, это позволит уменьшить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%.

НБК впервые за последние 10 лет снижает RRR и ставку по семидневным операциям обратного РЕПО в один день.

Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. LPR влияет на стоимость корпоративных и потребительских кредитов, включая ипотечные.

Регулятор снизит ставки по уже выданным ипотечным кредитам для физических лиц в среднем на 50 б.п. Мера затронет заимствования примерно на $5,3 трлн.

Минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья сокращен до минимальных за всю историю 15% с 20%.

НБК не уточняет, касается ли новая программа рефинансирования только тех, кто покупает жилье впервые, как и прошлогодняя, или также охватывает покупателей второго жилья, для которых стоимость заимствований значительно выше.

На первом этапе заемщики смогут рефинансировать ипотечные кредиты у текущих кредиторов, после чего регулятор рассмотрит возможность рефинансирования в других банках, заявил Пань Гуншэн. Если такую возможность одобрят, это будет первый подобный случай в ипотечном кредитовании со времен мирового финансового кризиса.

Китайский центробанк также повысил размер покрытия банковских кредитов на покупку непроданного жилья региональными властями. Теперь НБК будет покрывать 100% основной суммы, а не 60%.

Bloomberg называет объявленные меры самой масштабной поддержкой рынка недвижимости Китая со стороны его ЦБ.

Кроме того, Пекин рассматривает возможность создания стабилизационного фонда для рынка акций и направит на поддержку последнего не менее 800 млрд юаней.

В частности, НБК создаст механизм, в рамках которого отдельные брокеры, фонды и страховщики смогут обменять облигации, паи ETF, акции из индекса CSI 300 и другие активы на более ликвидные, такие как суверенные облигации и векселя центробанка, на общую сумму в 500 млрд юаней для инвестиций в рынок акций.

Планируется также создать специальный механизм перекредитования на 300 млрд юаней для стимулирования обратного выкупа акций публичными компаниями и наращивания долей крупными акционерами.

По словам Пань Гуншэна, размер программы поддержки рынка акций может быть постепенно увеличен еще на 500 млрд юаней.

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