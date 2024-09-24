Цены на нефть резко ускорили рост, Brent подорожала до $75,5 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем во вторник благодаря мерам поддержки экономики со стороны властей Китая и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 по московскому времени повысились на $1,61 (2,18%), до $75,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,66 (2,36%), до $72,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

Народный банк Китая во вторник опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

"Нефтяной рынок с надеждой смотрел на власти Китая в ожидании стимулирующих мер, способных предотвратить экономический спад, - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор. - Объявленные сегодня меры сократят понижательные риски для цен на нефть".

Также трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане, жертвами которых, по данным ливанского Минздрава, стали почти 500 человек.

Кроме того, к югу от Каймановых островов в Карибском море образовался ряд штормов, которые могут усилиться до урагана третьей категории в ближайшие дни и дойти до американского побережья Мексиканского залива. Таким образом, добыча нефти и газа в заливе может пострадать от второго урагана за две недели.