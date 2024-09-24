Австралийский ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам седьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, инфляция в Австралии продолжает замедляться, однако остается слишком высокий. Согласно прогнозу ЦБ, устойчивого снижения темпов инфляции до целевого показателя удастся добиться не ранее 2026 года.

RBA по-прежнему намерен бдительно отслеживать инфляционные риски и не исключает любых шагов, поскольку полагается в своих решения на поступающие статданные. Политика ЦБ будет оставаться ограничительной еще некоторое время.

Курс австралийского доллара к доллару США по данным на 8:40 по московскому времени во вторник торгуется на уровне $0,6851 с $0,6839 на закрытие предыдущей сессии.