Новостройки начали дешеветь в российских городах-миллионниках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Осенью цены на новостройки в российских мегаполисах стали опускаться, выяснили в "Яндекс Недвижимости".

"В сентябре относительно августа цены на новостройки в миллионниках России снизились в среднем на 0,2%. В среднем за сентябрь в российских мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 тыс. рублей за кв.м, что говорит о начале ожидаемого ранее тренда (на снижение стоимости первичного жилья - ИФ)", - говорится в исследовании сервиса.

"Яндекс Недвижимость" сообщает, что снижение или стагнация медианной цены квадратного метра отмечается в половине крупнейших городов. Сильнее всего цены опустились в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%), Москве (-1,5%), Красноярске (-1,2%) и Уфе (-0,8%). Кроме того, число объявлений о продаже новостроек в среднем сократилось на 3,7% в сравнении с августом.

"Динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков. Мы ожидаем новых точечных акций и специальных предложений от девелоперов и постепенное незначительное снижение средней цены квадрата в течение ближайшего года, если макроэкономические условия останутся неизменными", - прокомментировал ситуацию коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

По данным сервиса, в августе городами-миллионниками с самой высокой медианной ценой "квадрата" стали Москва (-1,5% до 364 тыс. рублей за кв.м), Санкт-Петербург (-0,6% до 244 тыс. рублей за кв.м), Казань (+0,5% до 221 тыс. рублей за кв.м), Нижний Новгород (-1,9% до 188 тыс. рублей за кв.м) и Екатеринбург (+0,5% до 154 тыс. рублей за кв.м).