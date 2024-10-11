В России предложение новостроек выросло на 10% за квартал

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Объем предложения новостроек в России вырос в среднем на 10% за третий квартал 2024 года, сообщили аналитики "Авито Недвижимости".

"В среднем по стране предложение на платформе в новостройках выросло на 10% по сравнению со вторым кварталом текущего года", - говорится в их исследовании.

Предложение студий и "однушек" увеличилось на 6%, двухкомнатных квартир - на 9%, трехкомнатных - на 10%, многокомнатных - на 8%. Что касается спроса, то он снизился на 1%.

Также эксперты проанализировали изменения в стоимости "первички". В среднем цены не изменились, но есть корректировки по структуре. Например, многокомнатные квартиры стали дешевле на 2% (лот и кв.м), а кв.м в студиях подешевел на 1%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в среднем подорожали на 1%.