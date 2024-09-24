"Союзмультфильм" заявил, что вправе использовать "Ежика в тумане" для изготовления товаров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане" Юрия Норштейна и вправе использовать персонажа мультфильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, сообщили в пресс-службе студии.

""Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Там также отметили, что выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России.

В пресс-службе студии напомнили, что "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле. Также студия ведет работу по сохранению наследия и организует множество выставок, лекций и показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром КАРО мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок"", - отметили в пресс-службе.

Для поддержки ветеранов студией также создан благотворительный фонд поддержки анимации, отметили в "Союзмультфильме".

Накануне сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, посвященные мультфильму "Ежик в тумане", в серии "Российская (советская) мультипликация".

После в СМИ появилась информация о том, что режиссер мультфильма "Ежик в тумане" Норштейн посчитал выпуск монет воровством, заявив, что у него не спрашивали разрешение на использование персонажа.

"Ежик в тумане" был снят режиссером Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград.