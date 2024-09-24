Поиск

"Союзмультфильм" заявил, что вправе использовать "Ежика в тумане" для изготовления товаров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане" Юрия Норштейна и вправе использовать персонажа мультфильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, сообщили в пресс-службе студии.

""Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Экономика"Союзмультфильм" подал более 5 тыс. исков о защите прав на популярных мультперсонажейЧитать подробнее

Там также отметили, что выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России.

В пресс-службе студии напомнили, что "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле. Также студия ведет работу по сохранению наследия и организует множество выставок, лекций и показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром КАРО мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок"", - отметили в пресс-службе.

Для поддержки ветеранов студией также создан благотворительный фонд поддержки анимации, отметили в "Союзмультфильме".

Экономика"Чебурашку" вернули через суд"Чебурашку" вернули через судЧитать подробнее

Накануне сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, посвященные мультфильму "Ежик в тумане", в серии "Российская (советская) мультипликация".

После в СМИ появилась информация о том, что режиссер мультфильма "Ежик в тумане" Норштейн посчитал выпуск монет воровством, заявив, что у него не спрашивали разрешение на использование персонажа.

"Ежик в тумане" был снят режиссером Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград.

Союзмультфильм Банк России Юрий Норштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

"Чебурашку" вернули через суд

Новости

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

Последнее предложение Boeing бастующим не понравилось профсоюзу

Обострение палестино-израильского конфликта

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Правительство сможет не вносить с "бюджетным пакетом" список приостанавливаемых законов

ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Рынок акций РФ в понедельник обновил 5-недельный максимум индекса МосБиржи

Лишь треть американских миллионеров считает себя богатыми

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });