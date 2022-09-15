"Союзмультфильм" подал более 5 тыс. исков о защите прав на популярных мультперсонажей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" подала в российские суды более 5 тысяч исков о защите прав на популярных анимационных персонажей, уже вынесено 143 решения в пользу студии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" провела масштабную работу по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России. Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение на данный момент более 6 тысяч нарушений. По свыше 5 тыс. из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления", - сообщили в пресс-службе студии.

Средняя цена иска составляет 50 тысяч рублей.

"На сегодняшний день уже вынесено 142 решения в пользу киностудии, судебные процессы продолжаются", - уточнили в "Союзмультфильме".

Как отметила руководитель юридического управления киностудии "Союзмультфильм" Наталья Сигачева, выявив факт незаконного использования, киностудия в установленном законом порядке направляет компании-нарушителю претензию.

"Союзмультфильм" открыт к переговорному процессу, к индивидуальной работе с каждым производителем, и только отказ от прямого диалога является для студии поводом для обращения в суд", - добавила она.

По словам представителей киностудии, наиболее часто встречаются факты неправомерного использования таких персонажей, как котенок Гав, Чебурашка, крокодил Гена, герои серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, "Ну, погоди!", Винни Пух, Карлсон и волк из фильма "Жил-был пес".