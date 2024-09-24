Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ прошла пик в июле

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении прошла пик в июле, сейчас наблюдается ее замедление, до целевого уровня (в 4%) она снизится в 2026 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2024-2027 годы.

"Инфляции после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень (4% - ИФ)", - сказал министр.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в июле достигла 9,13%, в августе замедлилась до 9,05%, в сентябре ушла ниже 9%.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с 5,1% в апрельской версии, до 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах.