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Силуанов назвал важным приоритетом бюджета укрепление обороноспособности страны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Одним из приоритетов нового федерального бюджета России будет укрепление обороноспособности страны, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Важный приоритет, о котором мы говорили, это укрепление обороноспособности страны. Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Силуанов на заседании правительства, на котором обсуждался проект трехлетнего бюджета.

Минфин Антон Силуанов
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