Холдинговая компания "Циан" завершила редомициляцию в РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан" завершила редомициляцию в российский САР в Калининградской области, говорится в сообщении компании.

"24 сентября 2024 года Cian Technology Ltd (прежнее наименование компании), холдинговая компания группы, была зарегистрирована под фирменным наименованием Международная компания акционерное общество "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД" (МКАО "ЦИАН") в специальном административном районе на острове Октябрьский в г. Калининграде Калининградской области РФ, завершив тем самым основные этапы редомициляции в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки.