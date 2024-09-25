Индексы МосБиржи и РТС при открытии торгов снизились в пределах 0,1%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и проседающих цен на сырьевые товары (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent просела ниже $75 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%, при этом подешевели бумаги "Русала" и подрос "Норникель".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2869,75 пункта (-0,08%), индекс РТС - 973,84 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют изменились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составляет 92,8622 руб. (-5,78 копейки).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1%), "НЛМК" (-0,7%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,9%), ВТБ (+1,5%), "РусГидро" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2850-2900 пунктов. "Рост акций "Газпрома" позволил российскому рынку обновить локальные максимумы, но для остальных бумаг это, вероятно, сказывается не лучшим образом. Не исключено, что инвесторы закрывают прибыльные позиции с желанием поучаствовать в ралли бумаг "Газпрома". Это объясняет слабую динамику остальных ключевых акций", - отмечает он.

Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" могут продолжить рост в ближайшие дни. В отличие от большинства остальных акций, они еще не полностью отыграли текущую волну восстановления рынка. На фоне роста цен на цветные металлы ощутимо прибавили бумаги "Русала" и "Норникеля". Несмотря на сильную просадку в течение дня, акции ПАО "Полюс" завершили вторник в "плюсе" благодаря росту цен на золото, которые вновь обновили исторический максимум, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказали новости о запуске третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге. Это позволит компании отказаться от экспорта излишков газового конденсата в пользу увеличения объема его переработки в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива. "По нашим оценкам, риски в отношении "НОВАТЭКа" во многом учтены в текущих котировках, тогда как сильные финансовые результаты и будущие перспективы рынком игнорируются", - отмечают эксперты.

Поддержку котировкам нефти Brent оказывают новости о новых мерах стимулирования экономики Китая, обострении конфликта на Ближнем Востоке (Израиль объявил о наступательной операции в Ливане, а Пентагон - о переброске дополнительных сил на Ближний Восток), рисков ураганов на побережье Мексиканского залива в США.

ЦИАН завершил редомициляцию в Россию, компания планирует до конца года сделать предложение об обмене бумаг, отмечают эксперты "Цифра брокер". Компания нарастила чистую денежную позицию на балансе до 6,9 млрд руб., что открывает возможность для выплаты дивидендов и позволяет выигрывать от высоких ставок в экономике, чистый процентный доход в I полугодии вырос сразу на 179% по сравнению с 2023 годом, до 265 млн руб. В то же время период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением динамики ряда направлений основного бизнеса компании, что может привести к ухудшению результатов во II полугодии. Стоит также иметь в виду, что после возобновления торгов навес продавцов может быть существенным из-за значительного числа акций в зарубежном контуре владения, полагают аналитики "Цифра брокер".

HeadHunter сообщил о намерении выплатить "особый" дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения процедуры редомициляции. Вместе с тем, компания планирует придерживаться дивидендной политики по распределению 60-100% годовой скорректированной чистой прибыли. Компания также утвердила обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб. Новости подтверждают позитивный взгляд на бумаги HeadHunter, после реализации "навеса" предложения бумаги будут интересными для покупки, полагают в "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций прибавили 0,2-0,6%, при этом индикатор S&P 500 (+0,3%) установил исторический максимум по итогам второй сессии подряд. Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказала новость о дополнительных стимулах со стороны властей Китая. Так, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

Тем временем, в Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI потерял 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне, Brent пытается удержаться вблизи $75 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $74,93 за баррель (-0,3% и +1,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $71,24 за баррель (-0,4% и +1,7% во вторник).

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики. Кроме того, поддержку ценам оказывают рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе.

В понедельник армия Израиля начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами "Хезболлы" Ибрагим Кубаиси. Как сообщает CNN со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.