Нефть Brent подешевела до $75,04 за баррель после роста накануне

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляет $75,04 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,27 (1,7%), до $75,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,19 (0,27%), до $71,37 за баррель. Во вторник цена фьючерса выросла на $1,19 (1,7%), до $71,56 за баррель.

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики.

"Стимулы - хорошая новость для спроса на нефть, который в последние три месяца был слабее, чем ожидалось, особенно в Китае", - отметил Клаудио Галимберти из Rystad Energy.

Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе, добавил эксперт.

"Несмотря на недавний отскок котировок, мы считаем, что текущие цены не вполне отражают вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Многие участники рынка не рассматривают всерьез угрозу перебоев поставок из региона", - написала аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Как сообщалось, в понедельник армия Израиля начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами "Хезболлы" Ибрагим Кубаиси. Как сообщает CNN со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.