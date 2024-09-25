"Хезболла" подтвердилf гибель своего командира в результате израильского удара

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило гибель одного из своих старших командиров - командующего ракетными силами движения Ибрагима Кубаиси.

В заявлении, которое цитируют арабские и израильские СМИ, движение объявило о смерти в результате израильского удара "командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси", ставшим "мучеником на пути к Иерусалиму".

Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что при ударе ВВС по Бейруту удалось ликвидировать не только Кубаиси, но и двух других командиров. Хагари отметил, что Кубаиси нес ответственность за обстрелы Израиля в последние дни, в том числе за пуски 300 реактивных снарядов во вторник.

"Мы продолжим показывать, что делала "Хезболла" последние 20 лет: в рамках масштабного проекта они сделали из тысячи домов мирных жителей на юге Ливана, и не только на юге, базы террористов, превратив их в зону боевых действий", - приводит телеграм-канал слова Хагари.

В свою очередь, газета Times of Israel сообщает, что во вторник стороны продолжали обмениваться ударами: Израиль нанес авиаудар по ливанской столице Бейруту, а "Хезболла" выпустила около 300 ракет по северу Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ информирует, что, сирены воздушной тревоги звучат в ночь на среду в ряде районов страны.

В свою очередь ливанский телерадиоканал LBC сообщает, что в ночь на среду ВВС Израиля нанесли новый удар по району Джия-Саадият, расположенном на побережье примерно в 20 км к югу от Бейрута. По данным источников, целью удара был некий "склад", а звуки взрывов, как отмечают СМИ, были слышны и в столице.

Данных о пострадавших не поступало, но, по сообщениям телеканала, к месту были направлены машины скорой помощи.

LBC отметил, что исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил, что число перемещенных граждан в Ливане "приближается к полумиллиону человек". Как сообщает CNN, ссылаясь на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным израильских военных и разведки, может храниться оружие группировки.