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ЦБ Китая снизил ставку MLF до 2% с 2,3%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), до 2% с 2,3% годовых.

ЦБ влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,7 млрд) в рамках MLF.

С учетом того, что в сентябре истекает срок погашения кредитов на 591 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 291 млрд юаней. Это максимальный объем изъятия средств с декабря 2021 года.

Общий объем задолженности банков в рамках MLF сократился до 6,878 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай Народный банк Китая
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