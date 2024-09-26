Власти Китая объявили дополнительные меры поддержки экономики

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) пообещало усилить бюджетную поддержку экономики, пишет Financial Times.

В частности, власти обещают "выпустить и использовать" суверенные облигации для укрепления "ведущей роли государственных инвестиций".

Китайские государственные СМИ не приводят размеров планируемого бюджетного стимулирования и не уточняют, входит ли оно в уже сформированную программу выпуска региональных и долгосрочных суверенных обязательств на этот год.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что китайские власти рассматривают возможность вливания до 1 трлн юаней ($142 млрд) в крупнейшие госбанки для расширения их возможностей в области поддержки национальной экономики, а основным источником финансирования станет новый выпуск специальных суверенных бондов. Впрочем, детали этого плана еще не финализированы и могут измениться.

Глава Государственного управления по финансовому надзору и контролю (NFRA) Ли Юньцзэ ранее на этой неделе заявил, что власти примут меры для укрепления базового капитала первого уровня (Core Tier 1) шести крупных коммерческих банков, но подробностей не привел.

"Это стимулирование отличается, - говорит главный экономист Grow Investment Group Хао Хун. - Если оно будет осуществляться посредством выпуска специальных облигаций, то это бюджетное стимулирование, которое может стабилизировать положение банков на фоне дальнейшего снижения цен на недвижимость и не отразится на их способности кредитовать".

Пекин не вливал средства в крупные банки со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Властям выгодно финансировать сейчас, отмечает Bloomberg. В мае они приступили к размещению других сверхдлинных специальных облигаций на 1 трлн юаней, которое планируется завершить в середине ноября. По данным агентства, средняя доходность 30-летних бондов в рамках последнего аукциона составила 2,19% - минимум среди всех выпусков бумаг такого срока обращения с 2007 года.

Кроме того, Политбюро пообещало принять меры для предотвращения дальнейшего спада рынка недвижимости, отмечает MarketWatch со ссылкой на коммюнике по итогам состоявшегося в четверг заседания.

Меры включают как дополнительное смягчение ограничений на покупку жилья, так и контроль за увеличением числа проектов его строительства. Власти также обещают нарастить кредитование избранных проектов из так называемого "белого списка" и продолжать поддерживать продажи имеющегося жилья.

Заседание Политбюро проводилось под председательством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и было посвящено анализу и оценке текущей экономической ситуации, а также планированию дальнейшей экономической работы, сообщает China Daily.

Участники заседания отметили в целом стабильные результаты китайской экономики в этом году, сохранение ее высокого потенциала и устойчивости, прогресс в профилактике и снижении рисков по основным направлениям.

При этом необходимо дать комплексную, объективную, взвешенную оценку текущей экономической ситуации и сохранять уверенность, заявили члены Политбюро.

Накануне китайские власти также сообщили, что проведут единовременные выплаты в пользу граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и предоставят дополнительные субсидии некоторым категориям безработных.

В тот же день власти Шанхая пообещали выпустить потребительские ваучеры на сумму свыше 500 млн юаней для стимулирования спроса.

Ранее на этой неделе масштабную программу стимулирования экономики представил Народный банк Китая.