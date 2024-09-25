Минсельхоз рассчитывает сохранить господдержку отрасли в 2025 году на уровне этого года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году в проекте федерального бюджета предусмотрена в 500 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает довести ее до уровня 2024 года – 560 млрд рублей. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

"Вчера был принят проект бюджета на ближайшую трехлетку (на заседании правительства - ИФ). Несмотря на все сложности, которые сейчас есть с источниками и с деньгами, правительство поддержало нашу отрасль. Мы вышли с бюджетом более 500 млрд рублей, - сказала министр. - Дальше нам еще предстоит работать с Минфином, очень надеемся на вашу поддержку для того, чтобы довести сумму до размера этого года. Напомню, у нас 560 млрд рублей общая поддержка отрасли. Мы хотели бы это сохранить".

Лут также отметила, что важной поддержкой отрасли является то, что в сельском хозяйстве сохраняется действующая система налогообложения. По ее словам, была идея отказаться от единого сельхозналога, который выплачивает сельское хозяйство, и перевести его на налог на прибыль. "Но здесь нам пошли навстречу", - сказала она, отметив, что эта идея отказа от единого сельхозналога не была поддержана.