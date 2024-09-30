Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства может снизиться до 267 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства РФ в 2025 году предусмотрено на уровне 266,9 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", внесенной в пакете бюджетных документов в Госдуму в понедельник.

Согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, в 2024 году финансирование предусмотрено в объеме 419,95 млрд рублей. На 2026 год запланировано 273,8 млрд рублей, на 2027 год - 276,97 млрд рублей.

На финансирование реализуемых в рамках госпрограммы федеральных проектов в 2025 году предусмотрено 227,3 млрд рублей против 380,3 млрд рублей в 2024 году, в 2026 году - 243,9 млрд рублей, в 2027 году - 237,2 млрд рублей.

Наиболее крупный из них - "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе". Его финансирование в 2025 году может снизиться более чем в два раза, до 101,1 млрд рублей с 227,6 млрд рублей в 2024 году. На 2026 год предусмотрено 117,3 млрд рублей, на 2027 год - 113,9 млрд рублей. В частности, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в 2025 году могут снизиться до 7,1 млрд рублей с 8,4 млрд рублей в этом году. На 2026 год предусматривается снижение до 4,4 млрд рублей, в 2027 году - до 3,3 млрд рублей.

Финансирование федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" в 2025 году может увеличиться до 94,3 млрд рублей с 82,9 млрд рублей в 2024 году. На 2026 и 2027 годы предусмотрено снижение до 79,9 млрд рублей (в год). Значительная часть этих средств предусмотрена на субсидирование приоритетных направлений в АПК и развитие малых форм хозяйствования: на 2025 год, как и в 2024 году, - 49,36 млрд рублей, на 2026-2027 годы - по 48,86 млрд рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на компенсацию затрат госагента по закупкам зерна в интервенционный фонд (эти функции выполняет "Объединенная зерновая компания"). В 2025 году они могут увеличиться до 12,67 млрд рублей с 8,54 млрд рублей в 2024 году, в 2026 и 2027 года - составить по 8,5 млрд рублей.

На господдержку экспорта продукции АПК в 2025 году предусмотрено 14,7 млрд рублей, в 2026 году - 15,7 млрд рублей, в 2026 году - 16,8 млрд рублей.

Развитие виноградарства и виноделия в 2025 году будет профинансировано на 3,2 млрд рублей против почти 3,5 млрд рублей в этом году, в 2026 и 2027 годах - по 2,9 млрд рублей. Господдержка овощеводов и картофелеводов в рамках соответствующего федерального проекта на предстоящие три года может снизиться до 3,7 млрд рублей в год с 4,5 млрд рублей в 2024 году.

Финансирование ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство" на 2025 год увеличено до 135 млн рублей с 121,9 млн рублей в 2024 году. Но в последующие два года оно может снизиться до 90 млн рублей в год.

Как сообщала на минувшей неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут, в целом господдержка АПК на 2025 год предусмотрена в объеме 500 млрд рублей. Министерство намерено довести этот показатель до уровня текущего года - 560 млрд рублей.

В пояснительной записке также сообщается, что на финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2025 году запланировано 21,8 млрд рублей (17,7 млрд рублей в 2024 году), в 2026 году - 20,4 млрд рублей, в 2027 году - 18,2 млрд рублей.