"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей Lada e-Largus

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Промышленный выпуск электромобиля Lada e-Largus стартовал в среду на площадке "АвтоВАЗа" Lada Ижевск, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Мероприятие состоялось в присутствии президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова.

По словам Соколова, до конца 2024 года планируется выпустить несколько десятков таких автомобилей. Дальнейшие объемы будут зависеть от спроса, развития зарядной инфраструктуры в регионах и "фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей", передала его слова пресс-служба.

Lada e-Largus позиционируется "АвтоВАЗом" как первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что семейство этих машин будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами (которые в свою очередь будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью). Запас хода пассажирской версии – 420 км, грузопассажирской – от 320 км в зависимости от модификации.

Электромобиль производится на заводе Lada Ижевск по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации превышает 50%.