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"АвтоВАЗ" планирует выпустить по 500 тыс. автомобилей в 2024-2025 годах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2025 год в объеме 500 тыс. автомобилей, инвестпрограмма составит 45 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства РФ.

Заседание совета директоров автопроизводителя провел вице-премьер Денис Мантуров.

"Одобрена инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год - согласно плану она превысит 45 млрд рублей. Основной объем этих средств пойдет на реализацию ОКР по автомобильным проектам, силовым агрегатам, а также на развитие мощностей. Утвержденный план производства на 2025 год предполагает выпуск 500 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении.

В этом году компания также планирует выпустить 500 тыс. машин.

Денис Мантуров АвтоВАЗ
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