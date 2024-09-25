Мосбиржа 1 октября запустит вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 октября начнет торги на срочном рынке вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и "Газпрома", говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры новых инструментов: торговый код контракта – SBERF и GAZPF, лот – 100 акций, шаг цены – 0,01 рубля, стоимость шага цены – 1 рубль.

Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке.

"Мы видим уверенный рост интереса к бессрочным инструментам со стороны частных и институциональных инвесторов. Сегодня на рынке доступны вечные контракты на валютные пары, золото и индекс МосБиржи. Среднемесячный объем торгов данными инструментами за восемь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и достиг отметки 345 млрд рублей. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза по сравнению с началом года и составляет сегодня около 170 млрд рублей", - отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, слова которой приводятся в сообщении.

О планах запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома" Мосбиржа сообщала в начале сентября.

Сейчас на срочном рынке Мосбиржи обращаются вечные фьючерсы на индекс МосБиржи (IMOEXF), валютные пары "доллар США - российский рубль" (USDRUBF), "евро - российский рубль" (EURRUBF), "китайский юань - российский рубль" (CNYRUBF) и бессрочные контракты на золото (GLDRUBF).