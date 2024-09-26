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"Мосбиржа" запустит торги фьючерсами на акции SFI

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 3 октября начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй"), сообщила торговая площадка.

Параметры фьючерсных контрактов: короткий код - SH, код базисного актива - SFIN, лот - 1 акция, стоимость шага и минимальный шаг цены - 0,2 рубля.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании "ВСК", 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI Европлан Мосбиржа ВСК ПАО "ЭсЭфАй" М.Видео
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