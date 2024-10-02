Ставки по ипотеке в США выросли впервые за 3 месяца

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 27 сентября, увеличился на 1 базисный пункт и составил 6,14%, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Показатель вырос впервые за 11 недель, однако остается вблизи минимума с сентября 2022 года.

Год назад средняя ставка по ипотеке составляла 7,53%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю уменьшилось на 1,3% после скачка на 11% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома увеличилось на 1%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки сократилось на 3%.

"Главной новостью прошлой недели стало то, что все больше покупателей, судя по всему, выходят на рынок, - отметил главный экономист MBA Майк Фратантони. - Также активность в сфере заявок на покупку жилья увеличилась за неделю и повысилась на 9% в годовом выражении. Предложение недвижимости растет как на первичном, так и на вторичном рынке с начала 2024 года, а значит, у потенциальных покупателей есть возможность выбора плюс несколько более низкие ставки по ипотеке, что увеличивает доступность жилья".