Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе вырос на 44 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года увеличился на 44 млрд руб., или на 3,3%, до 1,388 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд рублей.

В то же время в августе объем рынка ОФЗ увеличился на 283 млрд рублей, или на 1,4%, до 20,731 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.

В январе-августе 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 95 млрд рублей, или на 6,4%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.