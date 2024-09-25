Банк России предупредил, что потенциал повышения кредитных ставок еще не исчерпан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Потенциал повышения депозитных и кредитных ставок с учетом лагов влияния денежно-кредитной политики (ДКП) еще не исчерпан, говорится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров Банка России.

"Они (кредитные и депозитные ставки - ИФ) продолжат подстраиваться под изменение доходностей ОФЗ и рост ставок денежного рынка", - отмечает Банк России.

Участники сентябрьского обсуждения ставки отметили, что подстройка кредитного рынка к изменению ДКП пока не закончена, она продолжится в ближайшие кварталы. "Для устойчивого снижения инфляции необходимо более существенное замедление роста общего кредитного портфеля", - подчеркивает ЦБ.

Сберегательная активность населения остается высокой, однако дальнейшего ее роста пока не происходит, отмечает Банк России. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление.

"Снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно, а требуемого усиления сберегательной активности не наблюдается. Это может говорить о недостаточной жесткости денежно-кредитных условий. По мнению участников обсуждения, необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда", - подчеркивается в резюме.

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. При это ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании.