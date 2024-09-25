Минск обсуждает с Москвой восстановление работы простаивающего завода Stadler

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия вместе с Россией обсуждает вопрос о восстановлении производства на заводе "Штадлер Минск", заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в белорусском парламенте. Об этом сообщает "БелТА".

"Что касается взаимодействия с РФ, сейчас мы вместе с железной дорогой прорабатываем вопрос по тому, чтобы начать на одном из предприятий республики крупноузловую сборку моторвагонного подвижного состава либо создать какое-то совместное общество для того, чтобы восстановить производство на "Штадлере", - сказал Ляхнович.

По его словам, обсуждение проекта ведется "с двумя предприятиями (российскими - ИФ), крупными корпорациями этот вопрос прорабатывается".

Белорусский завод швейцарской компании Stadler Rail Group "Штадлер Минск" создан в 2014 году для производства подвижного состава для ширококолейных железных дорог, существующих в странах СНГ. Мощность завода составляет 120 вагонов в год. Объем инвестиций в производство составил 50 млн евро.

В июле прошлого года "Штадлер Минск" отказался поставлять поезда минскому метрополитену из-за западных санкций. Швейцарская компания с 2022 года из-за санкций начала перемещать заказы с белорусского предприятия на свои заводы в других странах.

Летом 2023 года в своей отчетности швейцарская компания сообщила, что Stadler поддерживает завод в Белоруссии, чтобы "возобновить его работу, как только санкции будут сняты".