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Лукашенко раскритиковал работу завода Stadler в Белоруссии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Работа белорусского завода швейцарской Stadler Rail Group "Штадлер Минск" не приносит должных результатов, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по развитию производства пассажирского транспорта. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатов", - сказал он.

"Создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло. Второй год стоят на ремонте два электропоезда, ввод в эксплуатацию которых был запланирован еще на осень прошлого года", - добавил белорусский президент.

Он отметил, что в докладе Комитета госконтроля Белорусии отмечается некоторый рост основных показателей деятельности "Штадлер Минск".

"Тем не менее факт остается фактом. Контролеры указывают, что имеется существенный резерв - мощности сейчас загружены всего на 24%. Но самое главное, у правительства и Минского облисполкома сегодня нет видения перспектив развития предприятия", - добавил Лукашенко.

Белорусский завод компании Stadler Rail Group "Штадлер Минск" был открыт в 2014 году для производства подвижного состава для ширококолейных железных дорог в странах СНГ. Мощность предприятия - 120 вагонов в год.

После введения западными странами антибелорусских санкций в 2022 году швейцарский концерн начал перемещать заказы с белорусского предприятия на свои заводы в других странах. В 2023 году концерн в своей отчетности заявил, что готов полноценно возобновить производство на своем заводе "Штадлер Минск" после снятия санкций.

Александр Лукашенко Минск Stadler Штадлер Минск Stadler Rail Group Швейцария
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