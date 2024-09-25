Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась в район 8,7%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 23 сентября составил 0,24%, с начала года – 5,52%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 17 по 23 сентября снизились на 1,4% (на неделе с 10 по 16 сентября уменьшились на 1,5%), в том числе на капусту уменьшились на 6,5%, картофель - на 3,9%, морковь - на 3,1%, свеклу - на 2,5%, лук - на 2,0% и яблоки - на 1,9%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 1,2%, бананы - на 0,9% и огурцы - на 0,6%.

За период с 17 по 23 сентября существенно выросли цены на масло сливочное - на 1,3%, сметану - на 1,0%, молоко стерилизованное - на 0,8%, муку пшеничную - на 0,6%, свинину, молоко пастеризованное и масло подсолнечное - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и пшено - на 0,4%.

При этом снизились цены на сахарный песок - на 0,7%, колбасы вареные и крупу гречневую - на 0,5%), мясо кур и маргарин - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на смартфоны - на 1,1%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,1% (неделей ранее - на 0,2%), дизельное топливо - также на 0,1% (также на 0,1%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 17 по 23 сентября снизилась на 2,7% (с 10 по 16 сентября выросла на 2,2%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 сентября на уровне 8,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 17 по 23 сентября 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,06%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09% (после роста на 0,06% неделей ранее): продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию (на 1,43%), на остальные продукты питания изменение цен составило 0,21% (0,18% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели 0,12% (после 0,11%): замедлился рост цен на строительные материалы и бензин. В секторе услуг цены снизились на 0,17% (после роста на 0,14%) на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 2,69%), услуг санаториев (на 0,41%) и гостиниц (на 0,30%)", - говорится в материале министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции – с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.