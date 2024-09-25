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Рост цен на огурцы в России за неделю замедлился в три раза, до 0,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России за неделю с 17 по 23 сентября огурцы подорожали на 0,6%, сообщил Росстат. Темпы подорожания замедлились в три раза, неделей ранее рост составлял 1,9%.

Сбавили темпы роста и цены на бананы - до 0,9% с 1,6% неделю назад.

Рост цен на помидоры ускорился до 1,2% с 0,9%.

Остальные овощи и фрукты, цены на которые мониторит статистическое ведомство, дешевели. Лидерство сохраняет капуста, цены на нее снизились на 6,5% (на 6,8%). Картофель подешевел на 3,9% (на 4,3%), морковь - на 3,1% (на 4,5%), свекла - на 2,5% (3,6%), лук - на 2% (на 2,3%), яблоки - на 1,9% (на 2,3%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 1,4% с 1,5% неделей ранее.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,5 раза. Цены на капусту выросли на 24,6%, свеклу и яблоки - на 22,9%, морковь - на 19,4%, лук - на 16,1%. Цены на бананы снизились на 1,3%, огурцы - на 39,1%, помидоры - на 22,4%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
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