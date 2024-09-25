Выпуск золота в РФ в августе просел на 0,9%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2024 года сократила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По отношению к июлю показатель снизился на 0,6%.

В общей сложности по итогам 8 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 4,7%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.