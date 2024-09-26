Серебро подорожало до максимума за 12 лет, золото обновило исторический максимум

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота обновила рекорд в четверг, тогда как серебро подорожало до максимума за 12 лет на возросших ожиданиях активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов поднималось до $2707,9 за унцию.

Серебро на спотовом рынке росло на 2,8%, до $32,71 за унцию, что является рекордом с декабря 2012 года.

С начала года серебро выросло в цене на 34%, демонстрируя лучшую динамику среди сырьевых товаров. Золото с начала года подорожало почти на 30%.

Поддержку драгметаллам оказывают ожидания снижения ставок ведущими центробанками мира. Трейдеры видят примерно 62%-ную вероятность еще одного снижения ставки Федрезерва, на 50 базисных пунктов в ноябре.

СМИ также пишут, что золото дорожало в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на открытии 10-й ежегодной конференции ФРБ Нью-Йорка, посвященной рынку гособлигаций США. Однако в своей речи он ограничился формальными приветствиями участникам и не стал касаться вопросов денежно-кредитной политики.