Поиск

В России в августе производство компьютеров, электроники и оптики снизилось на 9% к июлю

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 9% по сравнению с июлем, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2023 года оно выросло на 12,9%.

В январе-августе производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в августе сократился по сравнению с июлем на 11,4%, а по сравнению с августом 2023 года - на 16,4%.

В январе-августе это производство увеличилось на 10,6% и в абсолютном выражении составило 82,7 млрд рублей.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась в район 8,7%

Глава АСВ отметил рост склонности населения к сбережениям более чем вдвое за два года

Минфин в III квартале выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 45,1%

Путин заявил о частичном решении проблемы с трансграничными расчетами

Путин заявил о частичном решении проблемы с трансграничными расчетами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });