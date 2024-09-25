В России в августе производство компьютеров, электроники и оптики снизилось на 9% к июлю

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 9% по сравнению с июлем, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2023 года оно выросло на 12,9%.

В январе-августе производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным Росстата, выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в августе сократился по сравнению с июлем на 11,4%, а по сравнению с августом 2023 года - на 16,4%.

В январе-августе это производство увеличилось на 10,6% и в абсолютном выражении составило 82,7 млрд рублей.