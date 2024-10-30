В сентябре оборот российских производителей компьютеров и электроники вырос на 49,1%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В сентябре оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 49,1% к сентябрю 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2024 года этот показатель вырос на 14,2%.

В январе-сентябре оборот в этом сегменте увеличился на 57,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В абсолютном выражении оборот в сентябре составил 344 млрд рублей.

Ранее Росстат сообщал, что в сентябре производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 31,5% в годовом исчислении и на 19,9% - к августу.