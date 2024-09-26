Минфин будет против расширения периметра НДД в условиях действия сделки ОПЕК+

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин будет против расширения периметра применения налога на добавочный доход (НДД) в условиях действия сделки ОПЕК+, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, планируется ли увеличивать перечень месторождений с НДД, он сказал: "В условиях сделки ОПЕК+ – нет. Сейчас на действующих месторождениях мы не добываем столько, сколько могли бы. То есть добываем ниже потенциала. Если ввести дополнительные льготы, это будет просто стимулировать переток добычи там, где ниже НДПИ, что будет означать потери для бюджета. Поэтому в тех условиях, когда мы не можем наращивать добычу, расширять периметр НДД преждевременно".

Минфин будет выступать против расширения НДД пока сделка ОПЕК+ действует, подчеркнул он.