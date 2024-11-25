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Минфин ищет "золотую середину" между доходами государства и недропользователей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Для поддержания добычи нефти на текущем уровне в условиях существующих ограничений по сделке ОПЕК+ недропользователям необходимо обеспечивать достаточную "экономику", считает директор Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов Денис Борисов.

При этом ведомство старается найти "золотую середину" между доходами недропользователей и государства, предоставляя стимулы для поддержания нефтедобычи, сказал он на энергетической конференции отраслевых экспертов "Стратегия развития ТЭК России: новые точки роста и ответы на вызовы".

"Так, из порядка 10 трлн рублей налоговых расходов бюджета, которые включают в себя в том числе и расходы, имеющие социальную направленность, около 3 трлн рублей приходится на инвестиционные налоговые льготы во всех отраслях экономики. В свою очередь, порядка 2 трлн рублей из этих 3 трлн рублей приходится на "нефтянку", - отмечает Борисов.

Он добавил, что в условиях разнородности геологии и географии страны невозможно найти некое единое совершенное решение для обеспечения заданного уровня добычи. Тем не менее, Минфин совместно с Минэнерго, другими органами власти и парламентариями работает над этим, сообщил глава департамента. В условиях дефицитного бюджета и действия сделки ОПЕК+ важным становится решение вопроса по приоритизации стимулов отраслевого развития, подчеркнул Борисов.

"Нам, как Минфину, важно слышать от отраслевого сообщества наиболее интересные предложения, как в части увеличения КИН (коэффициента извлечения нефти), так и динамики темпов отбора, которые могли бы быть интересными для недропользователей, одновременно с этим обеспечивая бюджетную эффективность в условиях действия сделки ОПЕК+", - сказал он.

Минфин также внимательно следит за экспериментом по трудноизвлекаемым запасам, который действует в рамках постановления правительства, и надеется на поиск технологических решений в этом вопросе. "Если рассматривать, например, тот же "Бажен", НДПИ по нему околонулевой. При этом мы пока не видим бурного роста добычи там. Очевидно, что в данном случае технологии отстают от экономики", - указал представитель министерства.

По его словам, для вовлечения в разработку запасов, которые в настоящее время по тем или иным причинам не разрабатываются, необходимо развитие как экономической, так и технологической составляющей. "Это два крыла одного элемента. Только развитие обеих составляющих приведет к решению задач по последовательному замещению запасов, вовлеченных сейчас в разработку. При этом очевидно, что налоговая система в "нефтянке" является калькой состояния ресурсной базы", - отметил он.

Минфин Минэнерго ОПЕК Денис Борисов
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