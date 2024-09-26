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Производитель чипов Micron увеличил квартальную выручку почти вдвое

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года и увеличил выручку почти вдвое.

За квартал, который завершился 29 августа, чистая прибыль компании составила $887 млн, или $0,79 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,43 млрд, или $1,31 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,18 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали $1,11 на бумагу.

Квартальная выручка Micron подскочила до $7,75 млрд с $4,01 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $7,65 млрд.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM. Согласно презентации компании, в этом сегменте выручка повысилась на 14% относительно предыдущего квартала и составила $5,3 млрд. В сегменте чипов памяти NAND выручка подскочила на 15% к третьему финкварталу и достигла рекордных $2,4 млрд.

"Мы вступаем в 2025 финансовый год на лучших конкурентных позициях в своей истории, - заявил глава Micron Санджай Мехротра. - Компания прогнозирует рекордную выручку в первом финансовом квартале и ее существенный рекорд на фоне значительного повышения рентабельности по итогам всего фингода".

Ао прогнозу Micron, в текущем финквартале ее выручка составит $8,5-8,9 млрд, скорректированная прибыль - $1,66-1,82 на акцию. Рынок ждал эти показатели на уровне $8,3 млрд и $1,52 на акцию соответственно.

Акции Micron подорожали на 14,8% по итогам дополнительных торгов в среду.

Micron Technology Micron Санджай Мехротра США
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