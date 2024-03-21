Micron неожиданно завершил II финквартал с чистой прибылью

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology во втором квартале 2024 финансового года получил чистую прибыль, что стало неожиданностью для аналитиков и вызвало существенный подъем котировок акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в декабре-феврале составила $793 млн, или $0,71 на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $2,312 млрд, или $2,12 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,42 на акцию против убытка в $1,91.

Выручка увеличилась до $5,824 млрд с $3,693 млрд в предыдущий год.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $0,25 на акцию при выручке в $5,35 млрд.

Micron планирует в третьем финквартале получить выручку в диапазоне $6,4-6,8 млрд, чистую прибыль – $0,10-0,24 на акцию, скорректированную прибыль – $0,38-0,52 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает выручку в $6 млрд и чистую прибыль в $0,09 на акцию.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в среду взлетели на 18,2% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость чипмейкера выросла на 12,8% (до $103,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 9%.