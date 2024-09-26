ЦБ РФ задумался о введении норматива валютной ликвидности для банков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ думает о введении норматива валютной ликвидности для банков, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.

"Мы проводим целенаправленную работу по девалютизации. Даже задумались о нормативе валютной ликвидности", - сообщила Полякова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

Консультации с банковским сообществом по теме введения этих нормативов регулятор планирует провести в конце 2024 года - начале 2025 года, следует из презентации первого заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антона Наберухина.